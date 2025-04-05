دورتموند يسحق فرايبورج 4-1 في الصراع على المركز الرابع بالدوري الألماني

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فرايبورج 4-1 في الدوري الألماني، ليتقدم إلى المركز الثامن، في سعيه لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل ست مباريات من نهاية الموسم.



تقدم دورتموند، الذي سيواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بهدف كريم أديمي في الدقيقة 34، وأضاف ثلاثة أهداف أخرى بعد الاستراحة في شوط ثانٍ سيطر عليه الفريقان.



وأضاف كارني تشوكويميكا الهدف الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 51، قبل أن يضيف سيرهو جيراسي هدفًا آخر بعد 17 دقيقة بتسديدة سهلة.

ترتيب بوروسيا دورتموند



أضاف جيمي جيتنز الهدف الرابع بتسديدة رأسية، وسجل ماكسيميليان إيجيستين هدف التعزية المتأخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 88، ليرفع دورتموند رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل ماينز 05 المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وهو آخر مركز يضمن التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.