قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يخسر من فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت عيار 21
تشكيل زد لمواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 بالمصنعية السبت 5 أبريل 2025
وزير الرياضة: نفتخر بالأهلي والزمالك وهما ضمن القوى الناعمة لمصر
أحمد عيسى: الاحتلال يستخدم إنذارات الإخلاء ذريعة لتهجير سكان غزة
هدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يخطف التعادل من المصري في كأس عاصمة مصر
طرح تذاكر مباراة الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي ‏بالكونفدرالية
أمجد الشوا: قطاع غزة يمر بأسوء ظروف منذ أحداث 7 أكتوبر
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. دليل شامل
حزب المؤتمر: ذبح القرابين بالأقصي استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 575 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن أمراض حديثي الولادة

حديثي الولادة
حديثي الولادة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المراكز المختصة بعلاج الأمراض الوراثية لـ حديثي الولادة إلى 56 مركزا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جارِ التوسع تباعًا في المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث تقوم المراكز بتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية مجاناً، لافتاً إلى فحص 575 ألفاً و 431 مولودا، ضمن المبادرة منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأكدت الدكتورة «رشا خضر» أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحة أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

56 موزعين على محافظات الجمهورية

ومن جانبها، نوهت الدكتورة نانيس عبدالمحسن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إلى أن المراكز الـ 56 موزعين على محافظات الجمهورية على النحو التالي: (عيادة أمراض التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي، وعيادة الإرشاد الوراثي مستشفى مصر الحرة) بمحافظة المنيا، و(عيادة التغذية والجهاز الهضمي بمستشفى أسيوط الجامعي للأطفال، ومركز الإرشاد الوراثي، ومستشفى الإيمان بحي الأربعين) بمحافظة أسيوط، و(عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سوهاج الجامعي، ومركز طبي جزيرة محروس) بمحافظة سوهاج، و(عيادة الأرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمل، ومستشفى الطلبة سبورتنج، والمركز الإكلينيكي للجينات مستشفى سموحة، وعيادة الحمية الكيتونية مستشفى سموحة، وعيادة أمراض التمثيل الغذائي مستشفى سموحة) بمحافظة الإسكندرية، (عيادة الحمية الكيتونية المركز القومي للبحوث، وعيادة طب الأطفال المركز القومي للبحوث، والمركز الطبي بالشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، و(مركز رعاية طفل مصر القديمة، ومركز طبي النزهة الجديدة، ومركز طبي روض الفرج، ومركز طبي عين حلوان، وعيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، وعيادة التغذية الكيتونية بمستشفى الدمرداش، وعيادة الجهاز الهضمي بمستشفى أطفال الدمرداش، وعيادة أمراض الكلى مستشفى أبو الريش المنيرة، ومستشفى أبو الريش الياباني، وعيادة الجهاز الهضمي والكبد مستشفى أبو الريش التخصصي، وعيادة التغذية مستشفى أبوالريش) بمحافظة القاهرة، و(عيادة أمراض التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق، والوحدة الصحية بقرية شيرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وعيادة الجهاز الهضمي أطفال بمعهد الكبد، ومركز صحي شبين الكوم) بمحافظة المنوفية، و(عيادة الجهاز الهضمي  بمستشفى الأطفال الجامعي) بمحافظة الإسماعيلية، و(رعاية طفل طلخا، ومركز طبي منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة) بمحافظة الدقهلية، و(المركز الطبي العام طنطا، ووحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعي، ووحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي) بمحافظة الغربية، و(مركز طبي النفق، ومركز الإرشاد الوراثي بمركز طبي القنادلة) بمحافظة أسوان، و(مركز الارشاد الوراثي) بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز طبي حي ثالث دمياط) بمحافظة دمياط، و(مركز الإرشاد الوراثي مجمع العرب الطبي التخصصي) بمحافظة بورسعيد، و(رعاية طفل الهلال بدمنهور، ومستشفى دميسنا العام) بمحافظة البحيرة، و(عيادة التغذية العلاجية مستشفى الأطفال الجامعي، ومركز طبي شرق بني سويف) بمحافظة بني سويف، و(مستشفى الأطفال التخصصي) بمحافظة القليوبية، و(مستشفى مطروح العام) بمحافظة مطروح، و(مستشفى حميات الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر، و(وحدة الكرنك القديم) بمحافظة الأقصر، و(رعاية طفل الخارجة) بمحافظة الوادي الجديد، و(مستشفى كفر الشيخ الجامعي) بمحافظة كفر الشيخ، و(مركز الإرشاد الوراثي) بمحافظة السويس، و(مركز الإرشاد الوراثي بمستشفى العريش العام) بمحافظة شمال سيناء.

الصحة حديث الولادة الأمراض الوراثية حديثي الولادة وزارة الصحة والسكان الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

أسعار الذهب - أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها

حكم صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها؟ لسببين لا يعرفهما كثير

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول يتفقد سوميد بالسخنة لمتابعة وحدة التحكم الرئيسية و الأرصفة البحرية

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية

ذهب

آخر تحديث لأسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

بالصور

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه .. احذرها

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه

احتفالا بيوم اليتيم.. تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية بمراكز شباب الشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

خل التفاح .. سلاح طبيعي فعّال لمكافحة قشرة الرأس

فوائد إستخدام خل التفاح على الشعر
فوائد إستخدام خل التفاح على الشعر
فوائد إستخدام خل التفاح على الشعر

مع ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد