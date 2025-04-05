أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 بالمصنعية السبت 5 أبريل 2025

أسعار الذهب اليوم في مصر وأسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية هي محور اهتمام كثير من المواطنين الراغبين في شراء وبيع الذهب في سوق الصاغة المصرية، بوصفه ملاذا آمنًا في ظل متغيرات السوق وتذبذب أسعار كثير من السلع صعودًا وهبوطًا، خصوصًا بعد كثير من الارتفاعات التي طالت سعر الذهب خلال الأيام الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 السبت 5 أبريل 2025 بلغ نحو 4977.25 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية السبت 5 أبريل 2025

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب عيار 21 اليوم سجلت نحو 4355 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 السبت 5 أبريل 2025 عند 3732.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم متوسط سعر وصل إلى 34840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب السبت 5 أبريل 2025 نحو 3024 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا الصعود القياسي للذهب في ظل تحوُّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة، نتيجة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى استمرار السياسات التجارية الأمريكية وفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، بما يزيد من حدة التوترات.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية السبت 5 أبريل 2025

مصنعية الذهب بكام في مصر

مصنعية الذهب في مصر تؤثر على سعر المشغولات الذهبية، إذ تُضاف إلى السعر الأساسي للجرام الخام، لتعكس تكلفة التصنيع والعمالة والتصميم.

تختلف المصنعية بحسب نوع المشغولات، فالمجوهرات اليدوية ذات التصاميم الدقيقة تحمل مصنعية أعلى، مقارنة بالمشغولات المصنعة آليًا، كما أن العلامات التجارية الشهيرة تفرض مصنعية مرتفعة، نظرًا لجودة المصنوعات والضمانات المقدمة مع المنتج، وتتراوح مصنعية الذهب ما بين 60 جنيها إلى 250 جنيها، إذ تختلف المصنعية من تاجر إلى آخر ، ومن منطقة إلى أخرى.

طريقة حساب سعر الذهب بالمصنعية

لحساب السعر النهائي للقطعة الذهبية، يمكن استخدام المعادلة الآتية:

السعر النهائي للذهب = (سعر جرام الذهب الحالي × وزن القطعة بالجرام) + (المصنعية × وزن القطعة بالجرام) + قيمة الدمغة والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية السبت 5 أبريل 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم

أسعار سبائك الذهب الـ BTC بالسوق المحلى اليوم السبت 5 أبريل 2025

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 1 جرام 5،550

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 2.5 جرام 13،565

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 5 جرام 27،140

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 10 جرام 54،270

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 20 جرام 108،410

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 50 جرام 269،415

متوسط سعر سبيكة الذهب من شركة BTC وزن 100 جرام 541،930