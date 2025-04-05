سعر الذهب اليوم في مصر يشغل اهتماما واسعًا خاصة مع موجة الارتفاع التي بلغت ذروتها قبل 4 أيام وسجل عيار 21 نحو 4450 جنيها بدون مصنعية بسبب حرب الرسوم الجمركية العالمية.

ويشهد سعر الذهب تغيرات متلاحقة في السوق المحلي خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الأسعار تحركات ملحوظة، خصوصًا في عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا واستخدامًا في مصر.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

في بداية تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025، تراجع سعر الذهب نسبيًا استمرارا لموجة انخفاض، حيث فقد الجرام نحو 80 جنيهًا، مما أثار اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

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سعر الذهب اليوم 5/4/2025

سجل سعر الذهب اليوم السبت 5/4/2025 تراجعًا، حيث سجل عيار 24 نحو 4994.29 جنيه، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 4370 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 3745.71 جنيه أما الجنيه الذهب فقد سحل نحو 34960 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

يهتم الكثير بمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر باستمرار، حيث يعد الذهب من أهم الأصول التي يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون والدول، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، سجلت الأوقية عالميًا اليوم نحو 3037 دولارًا، مما يعكس التأثير المباشر للسوق الدولي على حركة الذهب محليًا، بعدما وصلت إلى 3,168.04 كأعلى سعر قبل أيام حيث فقدت الاوقية نحو 131 دولارا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

يشكل عيار 21 النسبة الكبرى من حجم المبيعات اليومية في محلات الصاغة، وقد شهد اليوم السبت انخفاضًا جديدًا حيث بلغ 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، بتراجع 10 جنيهات عن السعر السابق البالغ 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

عيار 18 أيضًا تأثر بانخفاض الأسعار اليوم، حيث سجل 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، مقابل 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء في التحديث السابق، ما يعكس انخفاضًا جدديًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أبريل 2025 إلى 4370 جنيهًا، بعد انخفاضات متتالية سجلها خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 يعد انعكاسًا لتقلبات السوق العالمي من جهة، وأيضًا لتغيرات الطلب المحلي من جهة أخرى وسعر الدولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم الآن

مع استقرار السوق نوعًا ما اليوم، يظل سعر الذهب اليوم الآن محل متابعة دقيقة، خاصة من قبل من ينوون الشراء أو البيع، سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام الشخصي،÷ ويستمر الذهب في الحفاظ على مكانته كملاذ آمن أمام الأزمات المالية وارتفاع معدلات التضخم.

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سعر الذهب اليوم عيار ٢١

ضمن تحديثات اليوم، نؤكد أن سعر الذهب اليوم عيار ٢١ سجل 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، ويلاحظ أن هذا العيار يشهد حركة تداول كبيرة، وهو المفضل في مناسبات الزواج والادخار نظرا لبريقه ولمعانة اللافت

كم سعر الذهب اليوم

الإجابة على سؤال "كم سعر الذهب اليوم؟" تكمن في متابعة مستمرة للأسواقـ وإليكم آخر تحديثات الأسعار وقت كتابة التقرير :

- عيار 24: 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء

- عيار 22: 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء

- عيار 21: 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء

- عيار 18: 3746 جنيهًا للبيع و3728 جنيهًا للشراء

- عيار 14: 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء

- عيار 12: 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء

- أونصة الذهب: 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء

- الجنيه الذهب: 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار ٢١ اليوم

وفقًا للتحديث اللحظي في سوق الصاغة، فإن سعر الذهب اليوم عيار ٢١ اليوم سجل بنحو 4370 جنيهًا، وقد \يشهد السوق تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة بناءً على تطورات أسعار الأوقية عالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الان

المهتمون بالشراء أو البيع يسألون عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الان، والذي بلغ في آخر تحديث نحو 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، في حين تتفاوت الأسعار من محل لآخر حسب المصنعية التي تتراوح ما بين 150 إلى 250 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم بالدولار

أما على الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار، ليسجل 3037.76 دولارًا للبيع، وهو انخفاض كبير مقارنة بالتحديث في أعلى سعهر والذي تجاوز3130 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ما زال عيار 21 يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات المصريين، لذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 يبحث عنه الكثرلا ، وقد سجل اليوم 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

للمهتمين بالتفاصيل الدقيقة، إليكم أسعار الذهب اليوم عيار 21 للأوزان المختلفة عيار 21:

1 جرام: 4350 جنيهًا للشراء و4370 جنيهًا للبيع

5 جرامات: 21750 جنيهًا للشراء و21850 جنيهًا للبيع

10 جرامات: 43500 جنيه للشراء و43700 جنيه للبيع

25 جرامًا: 108750 جنيهًا للشراء و109250 جنيهًا للبيع

50 جرامًا: 217500 جنيه للشراء و218500 جنيه للبيع

100 جرام: 435000 جنيه للشراء و437000 جنيه للبيع

150 جرامًا: 652500 جنيه للشراء و655500 جنيه للبيع

200 جرام: 870000 جنيه للشراء و874000 جنيه للبيع

250 جرامًا: 1087500 جنيه للشراء و1092500 جنيه للبيع

رغم الاستقرار النسبي في سعر الذهب اليوم، فإن التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع الرسوم الأمريكية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة تحوط فعالة ضد التضخم والأزمات.