آخر تحديث لـ سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 29 مارس 2025

تشهد أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 29 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث تأتي التحديثات بناءً على أسعار السوق في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية. نستعرض متوسط أسعار الذهب بمختلف الأعيرة بالإضافة إلى سعر الأوقية والجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 370.25 درهم سجل الذهب عيار 24، وهو الأنقى بين الأعيرة، سعر بيع يبلغ 370.25 درهم.

عيار 22: 342.75 درهم بلغ سعر الذهب عيار 22، المفضل في تصميم المجوهرات الراقية، 342.75 درهم.

عيار 21: 328.75 درهم يُعد العيار الأكثر انتشارًا واستخدامًا، حيث سجل سعرًا يبلغ 328.75 درهم.

عيار 18: 281.75 درهم وصل الذهب عيار 18 إلى سعر 281.75 درهم، ويُعتبر خيارًا اقتصاديًا.

عيار 14: 218.00 درهم بلغ سعر الذهب عيار 14 مستوى 218.00 درهم، ويُستخدم في التصاميم ذات الكلفة المنخفضة.

عيار 12: 186.75 درهم سجل الذهب عيار 12 أدنى سعر بين الأعيرة اليوم وهو 186.75 درهم.

الأونصة: 11516.00 درهم سعر الأونصة الذهبية اليوم بلغ 11516.00 درهم، وهو الخيار المفضل للمستثمرين.

الجنيه الذهب: 2630.00 درهم الجنيه الذهب وصل إلى سعر 2630.00 درهم، ويُعتبر مناسبًا كهدية أو كاستثمار صغير.

الأونصة بالدولار الأمريكي: 3076.32 دولار سعر الأوقية بالدولار يعكس قيمتها عالميًا، وبلغ اليوم 3076.32 دولار.