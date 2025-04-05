رئيس مجلس النواب ينعى رقية الهلالي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور لها بإذن الله النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم – عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج - والتى توفاها الله اليوم.

رئيس النواب ينعى رقية الهلالي

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة النائبة رقية الهلالي

وأعلن حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب.

ونعت قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ.

يشار إلى أن النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وانتخبت بنظام القائمة، كما أنها عضوا بلجنة القيم بالمجلس ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير كذلك.