قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك.. احرص عليها
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
لامس جسدها في المدرسة.. تفاصيل التحقيقات مع معلم أسيوط لتحرشه بزميلته
مرفت عبد النعيم بديلا للنائبة الراحل رقية الهلالي في البرلمان.. تفاصيل
خبير عسكري لبناني: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
الغضب يجتاح دول العالم .. مظاهرات ضد ترامب وماسك تزلزل أمريكا وعواصم أوروبا الكبرى | شاهد
طارق البرديسي: ما حدث في السودان كارثيا وعلى الغرب دعم الجيش
بفستان ابيض.. نيكول سابا تخطف أنظار جمهورها بأطلالة جذابة
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 5-4-2025
أسماؤهم محفورة في قلوبنا.. القلعة الحمراء تعلن تخليد أسماء رؤساء الأهلي على جدران الاستاد الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في هذا الشهر | تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي .. ايه الحكاية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحقيقات وملفات

يتسائل المواطنيين خلال هذه الساعات عن موعد انتهاء التوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، وموعد تغيير الساعة وكيفية ضبطها على الهواتف المحمولة.

موعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

مع قرب موعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بـ تغيير الساعة نهاية شهر إبريل الجاري، ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

أيام قليلة على تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، والذي سيتم من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة القانونية في البلاد متقدمة بمقدار ساعة واحدة.

وحاليًا، لايزال التوقيت الشتوي ساريًا، والذي بدأ العمل به في منتصف ليل 25 أكتوبر 2024، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويستمر هذا التوقيت حتى نهاية شهر إبريل 2025، لتتم بعدها العودة إلى التوقيت الصيفي بدءًا من الجمعة 25 إبريل.

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بدءًا من الجمعة الأخيرة في شهر إبريل من كل عام، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويطبق التوقيت الصيفي في حوالي 70 دولة حول العالم بهدف الاستفادة من ساعات النهار الأطول، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة، حيث إن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يوفر ساعة إضافية من الضوء الطبيعي، ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية.

وتم إقرار التوقيت الصيفي في مصر بعد انقطاع دام سبع سنوات، حيث تم تطبيقه لأول مرة في الجمعة الأخيرة من إبريل 2023.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

بمجرد عودة التوقيت الصيفي 2025 تجري الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والساعات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر تغييرا للوقت تلقائيًا عند الاتصال بالإنترنت.

وإذا لم تتغير الساعة تلقائيًا أو لم تكن متصلة بالإنترنت، يمكنك ضبط الساعة يدويًا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الجهاز.

اختيار «تغيير الوقت والتاريخ».

ضبط الوقت من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا.

أهمية التوقيت الصيفي 

يساعد تطبيق التوقيت الصيفى على تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تخفيف استهلاك الكهرباء، لذلك تطبقه بعض الدول .

ويوفر تطبيق التوقيت الصيفى الشعور بالأمان وذلك لطول فترة النهار مما يساعد على قيادة السيارات فى الضوء وكذلك السير في الشوارع مما يساعد على وضوح الرؤية، وبالتالي يقلل من وقوع حوادث السير.

 ويساعد تطبيق التوقيت الصيفي على تحسين الصحة العامة من خلال الأشخاص على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق.

 ويساعد على تعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال زيادة نسبة السياحة وخاصة بين محبى الاستمتاع بأشعة الشمس التي يتمتعون بها عند زيارتهم للمناطق السياحية المختلفة وكذلك زيادة مبيعات التجزئة.

التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2025 تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

أسعار الذهب - أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الصيام

ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب

فضل صيام الست من شوال

فضل صيام الست من شوال .. كم يساوي أجر صوم اليوم الواحد؟

مسجد الإمام الحسين

غدًا .. انعقاد مجلس الحديث الأربعين من مسجد الإمام الحسين

بالصور

نضال الشافعي وابنته لحظة وصولهما عزاء زوجته الراحلة

نضال الشافعي وابنته
نضال الشافعي وابنته
نضال الشافعي وابنته

هيثم شاكر يرفع شعار كامل العدد بحفل الإسكندرية

هيثم شاكر
هيثم شاكر
هيثم شاكر

أطعمة غنية بالألياف تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم

أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر
أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر
أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه .. احذرها

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد