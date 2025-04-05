إنتر ميلان يتعادل 2-2 مع بارما المتواضع في الدوري الإيطالي

أهدر إنتر ميلان، المتصدر، تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع بارما المتواضع في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، حيث قضى المدرب سيموني إنزاجي عقوبة إيقاف على خط التماس بعد طرده في نهاية الأسبوع الماضي.



منح ماتيو دارميان إنتر التقدم بعد 15 دقيقة، وضاعف ماركوس تورام تقدمهم قبل الاستراحة بتسديدة رائعة من فوق الحارس.

ومع ذلك، قلص بارما، الذي هدد مرمى حارس مرمى إنتر يان سومر في الشوط الأول، الفارق في الدقيقة 60 عن طريق البديل أدريان بيرنابي، قبل أن يعادل جاكوب أوندريكا النتيجة في الدقيقة 69 بعد انطلاقة فردية رائعة.



وشاهد إنزاجي، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين في ذلك اليوم، المباراة بعيدًا عن خط التماس بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في فوزه المتوتر على أودينيزي بنتيجة 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.



ويتقدم إنتر، برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بفارق أربع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، الذي سيحل ضيفًا على بولونيا، صاحب المركز الرابع، يوم الاثنين.



وفشل إنتر في تحقيق الفوز في خمس من آخر ست مباريات خارج أرضه في الدوري الإيطالي بعد فوزه في ثماني مباريات سابقة.

ويحتل بارما، الصاعد حديثًا، المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.



وبدا إنتر، الذي سيزور بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في طريقه لتحقيق فوز مريح عندما منحه دارميان تقدمًا سريعًا، بتسديدة قوية من القائم القريب بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة.



وشكّل أصحاب الأرض تهديدًا مبكرًا، إذ سددوا تسديدتين خطيرتين على المرمى عبر أنجي-يوان بوني ودينيس مان، قبل هدف إنتر الافتتاحي، لكن حارس المرمى يان سومر حافظ على تقدمهم بتصديات رائعة.



وسيطر زملاؤه على خط الوسط، وسجل تورام الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

واستغل هنريك مخيتاريان تمريرة طويلة على اليمين ومرر الكرة إلى تورام، الذي بدت تسديدته غير متقنة ورأسية، لكنها مرت فوق العارضة.

وسجل المهاجم المولود في بارما 14 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو رقم قياسي شخصي.

ومع ذلك، أضاع حامل اللقب فرصة فارق الهدفين بعد استئناف الشوط الثاني.



وسجل بيرنابي هدفًا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى السفلى، ثم عادل أوندريكا النتيجة بعد ذلك بمجهود فردي.



واستلم الجناح السويدي الكرة قرب خط منتصف الملعب، وشق طريقه متجاوزًا دفاع إنتر ليسدد كرة من حافة منطقة الجزاء، سكنت الشباك بعد اصطدامها بدارميان.



ولم يُهزم بارما في خمس من مبارياته الست تحت قيادة مدافع إنتر السابق كريستيان كيفو، الذي سبق له تدريب فرق الشباب في إنتر بين عامي 2018 و2024.