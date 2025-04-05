الاليزيه: قمة مرتقبة تجمع ماكرون والزعيمان السيسي وعبدالله الثاني

أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت، عن قمة ثلاثية مرتقبة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

تهدف القمة إلى تنسيق الجهود الدولية لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع.​

وفي سياق متصل، شدد الرئيس ماكرون على ضرورة وحدة أوروبا في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أنه "لا فائز في الحرب التجارية".

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، لمناقشة الرسوم الجمركية المحتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا للدفاع عن مصالحه في حال فرضت عليه رسوم تجارية من قبل الولايات المتحدة. ​

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتحديات الاقتصادية العالمية، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والعربية لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.​