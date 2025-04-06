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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مارس الصحي بامتياز.. معهد بحوث الأغذية يتصدر المشهد بتوعية المجتمع

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
شيماء مجدي

حقق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إنجازات متميزة خلال شهر مارس 2025 تضمنت أنشطة تدريبية وإرشادية متنوعة من ندوات علمية وإرشادية ومقالات ومشاركات إعلامية وأنشطة بحثية لتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى أفراد المجتمع.

تأتي الإنجازات في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة دكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، للتركيز على التوعية الغذائية، تطوير منظومة التصنيع الغذائي والزراعي، ونشر الوعي لدى المواطنين بأهم السلوكيات الغذائية الصحية وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث إن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهوده الحثيثة في تعزيز الابتكار في صناعة الأغذية والتوسع في نشر الوعي الغذائي السليم،، ويهدف إلى تحسين صحة المواطنين من خلال نشر معلومات غذائية وصحية موثوقة وفعالة.

أولاً: الندوات العلمية والإرشادية نظم المعهد عدد (35) ندوة علمية وإرشادية بالمقر الرئيسي للمعهد والمعامل التابعة له في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية وأسيوط، بالإضافة إلى المراكز الإرشادية في مختلف المحافظات. تم تناول موضوعات هامة في مجال التصنيع الغذائي والتغذية الصحية والعلاجية لرفع الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع، مثل "التغذية الصحية لمرضى السكر" و"صناعة الزبادي بالمنزل" و"التغذية السليمة وأثرها على صحة الفرد والمجتمع".

ثانياً: المقالات نشر المعهد أكثر من 80 مقالًا متخصصًا في مواقع إعلامية وزراعية بارزة مثل "الفلاح اليوم"، "مصر الزراعية"، "الحصاد العربي"، و"اليوم السابع"، حول موضوعات مثل التغذية الصحية في رمضان والعادات الغذائية الخاطئة.

ثالثاً: اللقاءات التليفزيونية والإذاعية شارك المعهد في 65 لقاءً إعلاميًا على قنوات تلفزيونية وإذاعية مختلفة مثل "MBC مصر 2"، "سي بي سي"، "قناة مصر الزراعية"، و"إذاعة الشرق الأوسط"، وتناولت اللقاءات موضوعات هامة عن التغذية الصحية خلال شهر رمضان ومشروبات رمضان والترشيد الغذائي.

رابعاً: الفيديوهات على قناة يوتيوب أعد المعهد خمسة فيديوهات تم نشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بمركز البحوث الزراعية، تناولت مواضيع مثل "فوائد الألبان المتخمرة" و"كيفية صنع الجبن القريش في المنزل".

خامساً: إصدارات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية جاري إصدار عدد مارس 2025 من مجلة بحوث تكنولوجيا الأغذية بالإضافة إلى إصدارات "جريدة تكنولوجيا التصنيع الغذائي" التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

سادساً: مشاركة باحثي المعهد في الندوات والمؤتمرات شارك باحثو المعهد في العديد من الندوات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأثره في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى حضور ندوة عن "فضائل شهر رمضان" تحت رعاية مركز البحوث الزراعية.

سابعاً: الزيارات الميدانية قام الدكتور السيد شريف، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، رفقة الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، بزيارة تفقدية لفرع معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ. خلال الزيارة، تم الاطلاع على الإمكانيات البحثية والتقنيات المتاحة لمواصلة تحسين أنشطة المعهد.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إنجازات مارس أنشطة تدريبية وإرشادية ندوات علمية

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