أخبار الوادي الجديد: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.. والمحافظة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ 9500 جنيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:



انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع اليوم السبت.

وأكد الزملوط، في تصريحات له، أنه تم تكليف مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدًا مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على الماشية والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان متابعة من الإدارات المختصة بمديرية الطب البيطري مع التأكيد على تذليل كل العقبات، لإنجاح فعاليات الحملة والوصول إلى المستهدف ومواصلة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

دور الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية

تأتي الحملة القومية لتحصين الماشية ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، وعلى رأسها مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لما لهما من تأثيرات خطيرة على صحة الماشية ومردود اقتصادي سلبي على صغار المربين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، نظرًا لما تمثله الثروة الحيوانية من مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية والبدوية، فضلًا عن دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.

ونجحت الحملات السابقة في رفع معدلات التحصين وتقليل نسب الإصابات، بفضل التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبيطرية والمواطنين.

وتسعى المحافظة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق تغطية شاملة لكل قرى ومراكز الوادي الجديد، مستفيدة من شبكة الوحدات البيطرية المنتشرة، وفرق التحصين المدربة، في ظل توجيهات مستمرة بضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه الفرق البيطرية ميدانيًا، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة منها.

الوادى الجديد تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ 9500 جنيه

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر 16 فرصة عمل بإحدى شركات منطقة شرق العوينات، بهدف توفير مصدر ثابت لأبناء المحافظة وبما يدعم استقرار الأسر وتأمين مستوى المعيشة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير فرص عمل للشباب، وضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن باب التقديم متاح بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير حياة كريمة للعاملين بالمناطق النائية ومصدر ثابت للباحثين عن فرص عمل.

الوظائف المتاحة

فني كاوتش، كهربائي سيارات، ميكانيكي محاور ري، فني مكابس، فني محشات ذاتية، مراقب أمن، عامل زراعي، عامل خدمات، عامل إستبور، عامل عام.

المرتبات: تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 9500 جنيه شهريًا.

المميزات: سكن مجاني - 3 وجبات يوميًا - تأمينات اجتماعية - مرافق ترفيهية.

المؤهل: دبلوم تجارة/ زراعة أو دون مؤهل (حسب طبيعة الوظيفة).

الأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد.

- شهادة المؤهل.

- بيان الموقف من التجنيد (للمتقدمين الذكور).

وتعد منطقة شرق العوينات من أبرز مناطق التنمية الزراعية والاستثمارية في محافظة الوادي الجديد، حيث تحظى باهتمام كبير من الدولة لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة جذبًا متزايدًا للاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وخاصة من الشباب الباحثين عن وظائف مستقرة ومجزية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الوادي الجديد لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل في المناطق الواعدة، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص حقيقية تتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وتساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة، لاسيما في المناطق النائية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم التنموي.