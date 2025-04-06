كشف غموض إنهاء حياة مُسنّة على يد عاطل داخل شقتها بالإسماعيلية | تفاصيل

شهدت دائرة قسم ثان بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مروعًا عندما سقطت سيدة جثة هامدة على يد شاب، أنهى حياتها بعد أن تسلل إلى منزلها بغرض السرقة.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان بالإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز داخل مسكنها، ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة كان بغرض السرقة.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنّة في السبعينات من عمرها، ملقاة على الأرض داخل شقتها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وكان قد وجه اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي، مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي، رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلًا تسلل إلى مسكن السيدة بغرض السرقة، وأن المجني عليها كانت معروفًا عنها أنها تمتلك بعض المشغولات الذهبية.

ووجه العميد أحمد العليان، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري، رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود لضبط الجاني.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.