انهيار بلكونة عقار في عرب بور سعيد .. والعناية الإلهية تنقذ الأهالي |شاهد

أنقذت العناية الإلهية سكان ورواد شارع الجيزة و الدقهلية بحي العرب في محافظة بورسعيد من الإصابة أو الموت لا قدر الله تحت أنقاض بلكونة بعقار سكني قديم انهارت فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

ويُعد الشارع الذي انهارت به البلكونة بالطابق الأول لأحد العقارات من أكثر الشوارع ازدحامًا بالمارة كونه يربط المنطقة التجارية داخل الحي وبه عدد من محلات الجملة.

إخلاء 5 أسر من عقار انهارت به بلكونة فى عرب بورسعيد

كان شارع الجيزة والشرقية في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، شهد قبل قليل، حادث انهيار شرفة أحد العقارات المتواجدة بالمنطقة، ما تسبب في إغلاق أبواب المسكن واحتجاز عدد من السكان بداخله.

وانتقل على الفور إلى موقع البلاغ الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد و القائم بأعمال السكرتير العام المساعد خلال فترة عيد الفطر لمتابعة الحادث على أرض الواقع ومتابعة إخلاء ٥ أسر بالعقار دون أي إصابات

كما انتقلت إلى موقع البلاغ قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بقيادة العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية، على رأس قوة من الضباط والجنود إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة الأولية سقوط شرفة الطابق الأول بالعقار، مما أدى إلى غلق المدخل واحتجاز سكان الشقة، وعلى الفور شرعت قوات الحماية المدنية في فتح ممر آمن، وتم إخراج المواطنين المحتجزين بسلام، دون أن يتعرض أحد لأي إصابات.

قامت الجهات المعنية بإخلاء العقار إداريًا كإجراء احترازي حفاظًا على حياة السكان، وتجنبًا لأي أخطار محتملة قد تترتب على الحادث.

كما باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد التحقيق في الواقعة، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق من قِبل الجهات المختصة.