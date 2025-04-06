أهم مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 6 أبريل 2025، مجموعة من المواجهات القوية على الساحة الكروية الأوروبية والعربية، أبرزها ديربي مانشستر المنتظر بين اليونايتد والسيتي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بمواعيدها والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي الممتاز:
- توتنهام هوتسبير × ساوثهامبتون – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت إكسترا 1
- برينتفورد × تشيلسي – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 2 HD
- فولهام × ليفربول – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 1 HD
- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – 5:30 مساءً – بي إن سبورت 1 HD
كأس عاصمة مصر:
بتروجيت × الجونة – 4:00 عصرًا – أون تايم سبورت 1
- الزمالك × مودرن سبورت – 7:00 مساءً – أون تايم سبورت
الدوري الإسباني:
- لاس بالماس × ريال سوسيداد – 2:00 ظهرًا – بي إن سبورت 3 HD
- إشبيلية × أتلتيكو مدريد – 4:15 مساءً – بي إن سبورت 3 HD
- بلد الوليد × خيتافي – 6:30 مساءً – بي إن سبورت 3 HD
- فياريال × أتلتيك بلباو – 9:00 مساءً – بي إن سبورت 3 HD
الدوري الفرنسي:
- لانس × سانت إتيان – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 4 HD
- ريمس × ستراسبورج – 5:15 مساءً – بي إن سبورت 4 HD
- رين × أوكسير – 5:15 مساءً – بي إن سبورت إكسترا 1
- مونبيليه × لوهافر – 5:15 مساءً – بي إن سبورت إكسترا 2
- مارسيليا × تولوز – 8:45 مساءً – بي إن سبورت 4 HD
الدوري الإيطالي:
- ليتشي × فينيزيا – 12:30 ظهرًا – بي إن سبورت 4 HD
- تورينو × هيلاس فيرونا – 3:00 عصرًا
- إمبولي × كالياري – 3:00 عصرًا
- أتالانتا × لاتسيو – 6:00 مساءً
- روما × يوفنتوس – 8:45 مساءً