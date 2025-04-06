أهم مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 6 أبريل 2025، مجموعة من المواجهات القوية على الساحة الكروية الأوروبية والعربية، أبرزها ديربي مانشستر المنتظر بين اليونايتد والسيتي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بمواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

توتنهام هوتسبير × ساوثهامبتون – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت إكسترا 1

برينتفورد × تشيلسي – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 2 HD

فولهام × ليفربول – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 1 HD

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – 5:30 مساءً – بي إن سبورت 1 HD

كأس عاصمة مصر:

بتروجيت × الجونة – 4:00 عصرًا – أون تايم سبورت 1

الزمالك × مودرن سبورت – 7:00 مساءً – أون تايم سبورت

الدوري الإسباني:

لاس بالماس × ريال سوسيداد – 2:00 ظهرًا – بي إن سبورت 3 HD

إشبيلية × أتلتيكو مدريد – 4:15 مساءً – بي إن سبورت 3 HD

بلد الوليد × خيتافي – 6:30 مساءً – بي إن سبورت 3 HD

فياريال × أتلتيك بلباو – 9:00 مساءً – بي إن سبورت 3 HD

الدوري الفرنسي:

لانس × سانت إتيان – 3:00 عصرًا – بي إن سبورت 4 HD

ريمس × ستراسبورج – 5:15 مساءً – بي إن سبورت 4 HD

رين × أوكسير – 5:15 مساءً – بي إن سبورت إكسترا 1

مونبيليه × لوهافر – 5:15 مساءً – بي إن سبورت إكسترا 2

مارسيليا × تولوز – 8:45 مساءً – بي إن سبورت 4 HD

الدوري الإيطالي:

ليتشي × فينيزيا – 12:30 ظهرًا – بي إن سبورت 4 HD

تورينو × هيلاس فيرونا – 3:00 عصرًا

إمبولي × كالياري – 3:00 عصرًا

أتالانتا × لاتسيو – 6:00 مساءً

روما × يوفنتوس – 8:45 مساءً



