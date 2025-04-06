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الخال مش والد ..ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته بالغربية والنيابة تحقق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الخال مش والد ..ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته بالغربية والنيابة تحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب ثلاثيني لارتكابه واقعة هتك عرض طفل عمره 8 سنوات عده مرات أثناء لهوه بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حكاية الجريمة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من سيدة وزوجها تتهم خلاله شقيقها الأصغر بهتك عرض نجلها في ظروف غامضة، وأفادت في بلاغها بأنه يعاني من نزيف داخلي وآثار هتك من الخلف.


ونظرا لخطورة الواقعة كونه اعتداء على طفل صغير ونفس بشرية أوصى اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض واقعة وضبط الجاني لتقديمه للعدالة.

جهود أمنية 

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد ومعاونيه النقيب أحمد الدميري وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م
ن"30 سنة الخال المتهم بارتكاب واقعة هتك عرض والتعدي على الطفل الصغير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

الخال مش والد ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته المحلة أمن الغربية النيابة العامة

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