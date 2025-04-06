برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين

تقدّمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين، بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، التي تم إغلاق بعضها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من قِبل المحليات.

وأشارت متى، في بيان صحفي، إلى أنه تم إغلاق عدد من وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، رغم تسديد جميع المستحقات واستيفاء كافة الإجراءات، مما تسبب في حرمان المستحقين من الحصول على احتياجاتهم التموينية، على الرغم من علم مديريات التموين بذلك، إلا أن الماكينات لا تزال مغلقة من قِبل وزارة التموين.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يُعقل ذلك في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المواطنين إلى شراء احتياجاتهم التموينية، خاصة مع الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟"

واختتمت بيانها قائلة: "أرجو بحث الأمر على وجه السرعة، ومعاودة تشغيل الماكينات، سواء في وحدات 'جمعيتي' أو أفران الخبز المدعم، لتخفيف العبء عن المواطنين."