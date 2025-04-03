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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين المنيا تضبط سيارة نقل محملة بـ 146 اسطوانة بوتاجاز منزلي

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية عن طريق القيام بحملات ميدانية مكثفة على جميع مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم وجود ميزان سليم وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال المواد البترولية تم المرور والمتابعه على المستودع الرئيسي ومحطات الوقود بعموم المحافظة والتأكد من وجود أرصدة من المواد البترولية كما تم متابعة اسطوانات البوتاجاز و خطة التوزيع، وخلال الحملات تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 146 اسطوانة بوتاجاز منزلي مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء .

وفى مجال السلع الغذائية والأسواق تم المرور والمتابعه على فروع الشركة المصرية للجملة و منافذ توزيع السلع و المخازن للتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة والتأكد من صلاحيتها ومتابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين على أكمل وجه لتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع بجودة عالية، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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