المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكثفة أسفرت عن إزالة العديد من حالات التعدي في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في مركز ديرمواس، تمت إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تقارب 8 قراريط في قرى دلجا، تل بني عمران، ونزلة البدرمان .

وفي مركز العدوة، قامت الوحدات المحلية بقرى صفانية، عطف حيدر، والشيخ مسعود، وبنى عامر بتنفيذ حملات طرق الأبواب للتنبيه على أصحاب المنازل المخالفة بضرورة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، شملت إزالة حالة تعدٍ بحي غرب، وإيقاف حالتين لشدة خشبية لعمدان دور أرضي، بالإضافة إلى ردم حالة داخل الحيز العمراني بدير السنقورية على مساحة 100 متر.

وفي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم ردم حفر أساسات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى الوحدة المحلية لقرية اسطال، وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء بقرية بني خالد، بالإضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص.