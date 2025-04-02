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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 40 مخالفة تموينية وضبط 500 صاروخ ألعاب نارية خلال حملات بالمنيا

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك، والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية.


من جانبها قامت مديرية التموين بحملة ميدانية مكثفة في مركز أبوقرقاص، أسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تضمنت التصرف في 30 شيكارة دقيق مدعم، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوائح التشغيل، عدم وجود ميزان سليم، وعدم إعطاء بون صرف.

كما تم ضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط 500 صاروخ من الألعاب النارية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، على استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع بجودة عالية، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا ابوقرقاص حملات تموين

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