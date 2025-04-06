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مرموش يقود السيتي أمام اليونايتد في ديربي مانشستر المشتعل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يقود السيتي أمام اليونايتد في ديربي مانشستر المشتعل

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

يستعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض اختبار صعب أمام مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، الذي سيجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت لندن، على ملعب “أولد ترافورد”، وتعتبر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويسعى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر أربع سنوات، لتحقيق فوز جديد للانطلاق نحو المربع الذهبي في الدوري، وذلك بعد فوزه الأخير على ليستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي.

 ويأمل فريق جوارديولا في التقدم إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ورغم بداية الموسم الصعبة لفريق السيتي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بأمل التواجد في المراكز الأربعة الأولى رغم تراجع المنافسة على اللقب، خاصة مع تصدر ليفربول الدوري برصيد 73 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، آرسنال.

عمر مرموش في مواجهة مانشستر يونايتد

تتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب النجم النرويجي إيرلينج هالاند بسبب إصابة في الكاحل ستبعده لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع. مرموش، الذي انضم إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من إينتراخت فرانكفورت، ويأمل في مواصلة تألقه بعد أن سجل هدفاً في آخر انتصار للفريق على ليستر سيتي، ليصل إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى خمسة أهداف.

ولم يتوقف تألق مرموش عند هذا الحد، فقد سجل هدفًا في تعادل مانشستر سيتي مع برايتون 2-2 في الجولة 29، كما سجل في فوز الفريق على بورنموث 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواصل إضافة أهدافه في مختلف البطولات.

مرموش يتطلع لتسجيل بداية قوية في ديربي مانشستر

مرموش عبّر عن تطلعه لتقديم أداء مميز في أول ديربي له ضد مانشستر يونايتد، حيث صرح قائلاً: "مانشستر يونايتد فريق كبير، ولكننا نثق في قدرتنا على الفوز، وأتمنى أن أكون موفقًا في أول ديربي لي مع الفريق". وقد جاءت صفقة انضمامه إلى مانشستر سيتي بمبلغ 75 مليون يورو، ما يعكس الثقة الكبيرة التي وضعها النادي في قدراته.

مانشستر يونايتد يسعى للانتفاضة

في الجهة الأخرى، يسعى مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، إلى تأكيد تفوقه على مانشستر سيتي، خاصة بعد أن فاز عليه 2-1 في لقاء الدور الأول هذا الموسم.

 ويأمل الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

كما يتطلع يونايتد، الذي يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبًا، إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة لتحقيق مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

على مر التاريخ، شهدت مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد العديد من الإثارة والتنافس. 

والتقى الفريقان في 185 مباراة سابقة، حيث فاز مانشستر يونايتد في 75 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الفوز في 59 مباراة، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل. ويعد واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 11 هدفًا.

تعتبر القيمة السوقية لمانشستر سيتي أعلى من مانشستر يونايتد، حيث تقدر بـ1.31 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة مانشستر يونايتد 694.25 مليون يورو. ومن بين اللاعبين، يُعد إيرلينج هالاند هو الأغلى في صفوف الفريقين، حيث تقدر قيمته السوقية بـ200 مليون يورو.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد جوارديولا عمر مرموش

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