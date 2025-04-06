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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر موقفها حاسم تجاه محاولات الاحتلال المستميتة لتهجير الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب مجدي الدين حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، إن مصر، موقفها حاسم في رفض التهجير ومختلف صور الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأكمل: دولة الاحتلال تلعب بالنار وستكون هناك تداعيات فظيعة بسبب هذه الممارسات الهمجية.

ونوه حسيبو، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر أكدت في أكثر من مناسبة أن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية ويزيد من التوترات في المنطقة، مشيرة إلى وجود حلولًا إنسانية وسياسية قابلة للتنفيذ دون المساس بالحقوق الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إلى استمرار جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في إطار جهود مصر  الرامية إلى وقف التصعيد، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعدم تهجيرهم تحت أي ظرف من الظروف، وهو ما يعكس التزام مصر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية.

وواصل نائب مستقبل وطن، أن مصر أكدت منذ اليوم الأول على موقفها الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، كما أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيًا، وأن التهجير سيزيد من تعقيد الأزمة ويُحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو حق مكفول وفقًا للقرارات الدولية.

واختتم النائب مجدي الدين حسيبو، بالتحذير من أن دولة الاحتلال تريد احداث تغييرات ديموغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية والتعدي على ارض الشعب الفلسطيني التاريخية وعدم العودة لحدود الرابع من يونيو 1967، مضيفا أن مصر يقظة تماما إزاء مختلف المخططات الاسرائيلية وتصر على السلام والتسوية للملف الفلسطيني، وترفض أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء كانت الهجمات العسكرية أو المبادرات السياسية التي تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية.

مجلس الشيوخ الاعتداءات الاسرائيلية الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية تهجير الفلسطينيين

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