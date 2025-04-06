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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فنادق القابضة للسياحة تسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال العيد

فنادق
فنادق
علياء فوزى

 سجلت فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وشركاتها التابعة، معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في مختلف المحافظات والمدن السياحية، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على المقاصد المصرية، سواء من المواطنين أو السائحين العرب والأجانب.

 وحققت الفنادق التابعة في القاهرة نسب إشغال مرتفعة، ومنها فندق "النيل ريتز كارلتون" - التابع لشركة مصر للفنادق والذي يقع بميدان التحرير بإطلالة متميزة على نهر النيل - حيث سجل نسبة إشغال وصلت إلى 96%، في حين وصلت في فندقي “كليوباترا”.

 و"كوزموبوليتان" التابعين لشركة إيجوث بمنطقة وسط المدينة إلى نحو 100%، بينما وصلت نسبة الإشغال في فندق "شتايجنبرجر بيراميدز" بمنطقة الهرم - التابع لشركة التعمير السياحي - إلى 89%. أما في دمياط، فقد وصلت نسبة الإشغال بفندق "شتايجنبرجر اللسان" التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق بمدينة رأس البر إلى 93%، كما حققت فنادق جنوب سيناء نسبًا متميزة، حيث وصل الإشغال إلى 100% في فندق "سفير دهب" التابع لشركة مصر للفنادق، و94% في فندق "ريتاك دهب" التابع لشركة إيجوث. وفي صعيد مصر، سجل فندق "شتايجنبرجر آشتي" بالأقصر - التابع لشركة آشتي - نسبة إشغال بلغت 92%، في حين وصلت النسبة في فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة إلى 85%.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن اعتزازه بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الأصول السياحية التابعة لها، باعتبارها أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية الفندقية والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة الفنادق القائمة وإحياء أخرى تاريخية، من خلال استثمارات جديدة وشراكات استراتيجية، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب المتزايد، لا سيما مع ما يشهده المقصد السياحي المصري من اهتمام عالمي متزايد.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الارتقاء بجودة الخدمات والبرامج المقدمة للنزلاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية التطوير، بما يسهم في تعزيز مستوى التنافسية وزيادة نسب الإشغال وتحقيق رضا الزوار، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تعزيز الدور المحوري للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، والعمل على استغلال كل الفرص الواعدة لدعم وتعزيز مكانة السياحة المصرية على الخريطة العالمية.

فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق شركات وزارة قطاع الأعمال كليوباترا

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