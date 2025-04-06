شاهد.. الظهور الأول لـ بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس منذ خروجه من المستشفى

ظهر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأحد، في القداس الذي أقيم بساحة القديس بطرس، وهو أول ظهور علني له منذ خروجه من المستشفى قبل نحو أسبوعين.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن البابا دخل الساحة على كرسي متحرك وقدم التحية للحشد الكبير الذي كان متواجدًا أمامه.



وقال البابا: "أتمنى للجميع أحدًا مباركًا.. شكرًا جزيلا لكم"؛ وكان صوته أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له أمام مستشفى "جيميلي" يوم خروجه منها في 23 مارس الماضي.



وكان البابا فرنسيس قد دخل مستشفى "جيميلي" بروما، في 14 من شهر فبراير الماضي، إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.