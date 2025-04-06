انقطاع المياه 17 ساعة في عدد من مناطق حدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر انقطاع المياه بعدد من المناطق التابعة لحدائق اكتوبر، وذلك لمدة 17 ساعة متواصلة.

وقال الجهاز في بيان له، نظرا لقيام جهاز المدينة بتنفيذ أعمال ربط خطوط المياه الجديدة علي الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها سابقا خلال شهر رمضان .



وتابع :"من ضمنها ربط الخط قطر ١٢٠٠ مم HDPE الجديد علي الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ مم GRP بجوار سور محطة المياه "مما يؤثر بضعف وانقطاع المياه عن مناطق محور الشركات و٢٤٧ عمارة و ابني بيتك ١ و ٢ و ٣ والتجمعات السكنية بجوار قسم شرطة حدائق أكتوبر وشارع النوادي وحتي ١٠٤ عمارة الاسكان البديل.

وذلك يوم الاثنين الموافق ٧/٤/٢٠٢٥ من الساعة العاشرة مساءا وحتي الثالثة عصرا يوم الثلاثاء ٨/٤/٢٠٢٥



علما بأنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الربط علي اكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والإستفادة بالعمل طوال ساعات الليل وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل حلول الصيف المقبل



ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة شاكرين حسن تفهمكم للأمر ولما يمثله من اهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة