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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 159 شيكارة دقيق بلدي

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المعمول بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات تموينية بالبحيرة 

قامت مديرية التموين بالبحيرة ، تحت إشراف محمد هدية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة.

وبمركزي المحمودية وأبو المطامير، تم ضبط 14 مخبزاً لإنتاجهم خبز ناقص الوزن،و مخبزين تصرفا في كمية من الدقيق، وثلاثة مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، وثلاثة أخرى لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم ضبط مخبز لعدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمدينة النوبارية، تم ضبط سبعة مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبز توقف عن الإنتاج دون إذن، ومخبزين آخرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور .

وبمركز رشيد، تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 159شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة تموين البحيرة مخابز بلدية دقيق

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