قنا.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بمركز نقادة في هذا الموعد

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا، في بيان اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بنطاق بمركز نقادة، غداً الاثنين الموافق 7 ابريل 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بنطاق المركز، في ضوء خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح بيان مكتب اعلام قنا، بأن قريتين وتوابعهما سوف تتضرران من فصل التيار الكهربائى تشمل مناطق " قرية قامولا وتوابعها، قرية الخطارة وتوابعها".

وأشار بيان مكتب اعلام قنا، إلى أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان مكتب اعلام قنا، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.