مصرع رضيعة سقطت من سلم الطابق الثانى في قنا

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، عقب سقوطها من سلم الطابق الثانى فى منزلها بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلة عمرها عاملين عقب سقوطها من ارتفاع داخل منزلها بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

تبين من المعلومات الأولية، أن الطفلة آيه، عامين، سقطت من أعلى سلم الطابق الثانى فى منزلها، ما أدى لمصرعها فى الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الرضيعة إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.