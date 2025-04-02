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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أثناء تشغيل التليفزيون.. مصرع شاب صعقاً بالكهرباء في قنا

صعق كهربائى
صعق كهربائى
يوسف رجب

لقى طالب مصرعه صعقاً بالكهرباء، في قرية الغرابوة، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع ع.ع 13 عاماً صعقاً بالكهرباء، أثناء محاولة تشغيل التليفزيون، داخل المنزل.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المؤقت بدشنا، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية الغرابوة مركز دشنا مصرع طالب تشغيل التليفزيون

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