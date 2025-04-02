أثناء تشغيل التليفزيون.. مصرع شاب صعقاً بالكهرباء في قنا

لقى طالب مصرعه صعقاً بالكهرباء، في قرية الغرابوة، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع ع.ع 13 عاماً صعقاً بالكهرباء، أثناء محاولة تشغيل التليفزيون، داخل المنزل.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المؤقت بدشنا، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.