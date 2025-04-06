متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني في وسط البلد ضمن خطة التطوير

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع، مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص.

المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأحد، أن المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد، مضيفا أن المباني الأثرية سيتم الحفاظ عليها في إطار خطة تطوير منطقة وسط البلد.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن لا إزالة لأي مباني في وسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة.

واكمل المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن يتم حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة “مربع الوزارات”، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.

