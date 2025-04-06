الأوقاف: صحح مفاهيمك حملة تستهدف كل الفئات العمرية لبناء الوعى

كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أن حملة "صحح مفاهيمك" لتصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية وان الغاية من هذه الحملة مخاطبة والتعامل مع أكثر من موقف وحالة ومنها رشق الحجارة في المناطق الريفية لقطارات السكة الحديد.

وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، أن نتعامل مع أكثر من حالة ومنها ما نستطيع تسميته بالظاهرة ، وجهود التوعية من السكة الحديد ووزارة الأوقاف وأكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة في حالة من تشبيك الجهود المؤسسية استطاعت ان تنخفض بمعدلات حدوث هذه الحوادث.

وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن عندما تحصل هذه الأحداث يكون لها دوى إعلامى ضخم من الأثر السلبى الناتج عنه.

