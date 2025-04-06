منتخب مصر للناشئين يفوز على الكاميرون في أمم أفريقيا تحت 17 سنة

حقق منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفراعنة، الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “البشير” بدولة المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا.

وبدا منتخب الكاميرون بالتسجيل في الدقيقة 33 عن طريق أندري ميني، من ركلة جزاء احتسبتها حكمة المباراة بداعي سقوط مهاجم الكاميرون داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود منتخب مصر بهدف التعادل عن طريق حمزة عبد الكريمفي الدقيقة 43، من ركلة جزاء.

وبعد العودة من استراحة الشوط الأول، سجل منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق عبد العزيز الزغبي من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وسبق وأن خسر منتخب مصر للناشئين أمام جنوب أفريقيا برباعية مقابل 3 أهداف، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم تعرض المنتخب المصري للهزيمة الثانية على يد بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثانية.

الجدير بالذكر أن تُوج منتخب مصر للناشئين بلقب البطولة الأفريقية 4 مرات من قبل.