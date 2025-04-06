القوى السياسية تحتفي باختيار أبو العينين لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي: تقدير دولي

أكد البرلمان والقوى السياسية والحزبية أن فوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، برئاسة البرلمان الأورومتوسطي يمثل قوة ومحورية الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة في الساحة الدولية تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الجميع التهنئة لأبو العينين على هذا المنصب، مؤكدين أنه جاء تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بالتهنئة للنائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط "بالإجماع" خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في إسبانيا.

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن فوز النائب محمد أبو العينين بهذا المنصب الرفيع يعكس قوة ومحورية الدولة ومكانتها الكبيرة في الساحة الدولية تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يُمثل هذا الفوز تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ، وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته للنائب أبو العينين بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه المهم،

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة للنائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب المصري، بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تعد المرة الأولى التى تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية هذا الاختيار الذي جاء خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التى عقدت فى إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، بحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورؤساء وممثلي برلمانات 38 دولة، حيث أعلنت فرانسينا آرمنغول، رئيسة البرلمان الإسباني، تسلم مصر رئاسة الدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو المقبل خلفا لإسبانيا

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائب محمد أبو العينين التوفيق والسداد والنجاح في أداء مهام منصبه كرئيس لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

وتقدم السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بخالص التهاني للنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ، وكيل مجلس النواب ، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.

وأشاد «القصير» بتقدير المجتمع الدولي للدور البارز الذي تلعبه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس قوة السياسة الخارجية المصرية ومكانتها الكبيرة في الساحة الدولية وبجهود «أبو العينين» المستمرة وعمله الدؤوب في المجال البرلماني، الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين البرلمانات المختلفة، مما أكسبه احترامًا واسعًا في الأوساط البرلمانية الدولية.

وهنأت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي، بالإجماع.

وكتبت "الحداد" ـ عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك ـ: "ألف مبروك لمعالي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي".

وقالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن اختيار مصر لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي، يعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يؤكد على الثقة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تمثيل المصالح المشتركة وتعزيز الحوار بين الشعوب.



وأضافت عضو مجلس النواب ، أن إختيار النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع لرئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط وهى المرة الأولى التى تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً ، يُعد هذا الحدث سابقة تاريخية تعكس حجم الاحترام الذي تحظى به مصر في الأوساط السياسية الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون بين أوروبا والعالم العربي.

وأوضحت، أن مصر، بما تملكه من خبرات دبلوماسية وتاريخ طويل من التواصل بين الحضارات، ستكون قادرة على دفع أجندة البرلمان الأوروبي نحو مزيد من التعاون البناء في ملفات السلام، التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة وتغير المناخ.