رسالة مدرب الزمالك للاعبين بعد التعادل مع مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

وجه أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبين الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت اليوم، في بطولة كأس عاصمة مصر، خاصة وأنهم لم يشاركوا من قبل بشكل كبير، بخلاف تواجد بعض اللاعبين الناشئين الواعدين بالنادي.

وقال المدرب العام: "كل اللاعبين حاولوا بذل أقصى جهد في لقاء اليوم، بالرغم من أنهم لم يشاركون كثيراً معاً في المباريات، والجميع يملكون شخصية الزمالك ويقاتلون حتى النهاية، وبالرغم من عدم تحقيق الفوز؛ إلا أن الفريق نجح في فرض شخصيته".

وأضاف أيمن عبد العزيز : "نستعد لخوض مباراة العودة إمام ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية للكونفدرالية، وجميع اللاعبين الأساسيين على أتم الجاهزية للمباراة، ومنحنا عبد الله السعيد راحة ليكون لائقاً للقاء المقبل".

وواصل المدرب العام: "كل لاعبي الزمالك على قدر من المسؤولية والتركيز، وهناك إصرار كبير من اللاعبين لإسعاد الجماهير".

وأكد أيمن عبد العزيز: "أحمد مصطفى زيزو، أهم لاعب في مصر منذ 3 سنوات، ونحب زيزو ونقدره، وسنكون سعداء باستمراره مع الفريق، وعندما نتحدث معه؛ يبدي رغبة في التواجد في صفوف الزمالك، ويؤدي بروح قوية، ونحن نحبه، وجماهير النادي تضعه في مكانة كبيرة، وهو يستحقها، ولكن ملف التجديد يخص مجلس إدارة الزمالك".

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.