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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم ايسوزو MUX موديل 2025 .. وكم سعرها ؟| صور

ايسوزو MUX موديل 2025
ايسوزو MUX موديل 2025
صبري طلبه

تعزز ايسوزو من تألقها بعد تقديم السيارة MUX موديل 2025، والتي استطاعت أن تحظى بشبيعة كبيرة في أسواق الخليج، حيث تقدم السيارة بتقنيات مميزة مع تصميم اقرب للطرق الوعرة، ضمن فئات الـ SUV متعددة الاستخدام.

تصميم السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 

تجمع السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 بين قدرات التنقل في الطرق الوعرة والمدينة أيضًا، مع تمتعها بتصميم خارجي يتوافق بين المفهوم الرياضي والعائلي، وتأتي السيارة بجنوط رياضية قياسها 18 بوصة ذات لون فضي وتصميم هندسي أنيق.

ايسوزو MUX موديل 2025 

حصلت مقدمة السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 على مصابيح بتقنية LED، شبكات أمامية كبيرة الحجم مدعومة بإطارات، ومصابيح اخري نهارية على جانبي الصادم الأمامي، وتأتي السيارة بأقطاب ثنائية مزدوجة ناحية السقف، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

تجهيزات السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 

تضم السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 حساسات ركن خلفية، نظام الدخول الذكي، حساسات ركن أمامية للفئة الاعلى تجهيزًا بالإضافة إلى سقف بانورامي، كما تضم السيارة مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، مقاعد الصف الثالث قابلة للطي، نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات.

ايسوزو MUX موديل 2025 

تحتوي السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 على منفذ USB في الأمام والخلف، زر تشغيل المحرك وإيقافه، نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج  ، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية.

زودت السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 بنظام الثبات اللإلكتروني، مراقبة ضغط الإطارات، نظام مساعد صعود المرتفعات، نظام التحكم في نزول المنحدرات ، بالإضافة إلى تقنيات الدفع الخلفي أو الكلي للعجلات، والتي تساعد على خوض التضاريس المختلفة.

ايسوزو MUX موديل 2025 

الأداء الفني للسيارة ايسوزو MUX موديل 2025 

تستمد السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 قوتها من محرك 3000 سي سي، تيربو ديزل، يستطيع ضخ قوة قدرها 190 حصانا و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

أسعار السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 

تبدأ السيارة ايسوزو MUX موديل 2025 في السوق السعودي بقيمة قدرها 140.300 ريال.

ايسوزو MUX ايسوزو MUX ايسوزو MUX موديل 2025 سيارة ايسوزو MUX موديل 2025

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