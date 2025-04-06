عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، أن اتفاقية الكويز تُمثل بوابة متميزة لصادرات الملابس المصرية إلى الأسواق الأمريكية، إذ تُتيح لهذه المنتجات الدخول دون رسوم جمركية.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن مسألة فرض ضريبة بنسبة 10% على الاتفاقية، لا تزال غير محسومة حتى اللحظة، ورغم ذلك، أكد أن مصر لا تزال تحتفظ بميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى كالصين وبنجلاديش والفلبين، التي فُرضت عليها رسوم تتجاوز 30%.

وتابع الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت 2.4 مليار دولار من إجمالي 34 مليار دولار تمثل حجم الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واعدة يمكن استثمارها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا الرقم؛ مما يدعم الصناعة ويوسّع فرص النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، إلى أن لدينا المساحة من الجمارك التي تساعدنا على المنافسة التي تشكل 34 مليار في القطاع الصناعي.