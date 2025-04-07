قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".

الداخلية تضبط كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، ومنحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالكيان المشار إليه ، وبحوزته ( شهادات دراسية وإستمارات تسجيل "منسوبين للكيان" مطبوعات دعائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .



