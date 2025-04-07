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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب بمصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 على مستوى كافة الأعيرة وفقا لـ Egypt Gold price today .
 

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين  5017 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم الإثنين 4599 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين  4390 جنيها 

 سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين  3763 جنيها 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال  اليوم الإثنين 35120 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين  مسجلا 3037 دولار.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب جرام عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا جرام الذهب عيار 18

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