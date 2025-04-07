أخبار قنا| ضبط 44 جوال دقيق مدعم.. وانتشال جثمان شاب من أنقاض بئر بالصحراء

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار بئر بصحراء النواهض، وإصابة ربة منزل وطالب بطلقات نارية خلال خطوبة بقرية الطبايخة، وضبط 44 جوال دقيق خلال حملة تموينية، وحملة تحصين المواشى تواصل التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ونائب المحافظ يطالب أصحاب 141 وحدة فخار بالتحول لأفران الغاز الطبيعى، وانتشال جثمان شاب من بين أنقاض بئر بعد 20 ساعة من البحث، وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصي بقنا، ورئيس مدينة قنا يقود حملة موسعة للإنارة والنظافة والتفتيش على المحال التجارية.

رئيس مدينة قنا يقود حملة موسعة للإنارة والنظافة والتفتيش على المحال التجارية

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، استهدفت رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحرصًا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين المرافق العامة.

تركّزت الحملة في منطقتي شارع الشنهورية والمنشية، حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، ورافقه خلالها محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد عبد الرحيم حسين، مدير إدارة الإعلانات.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصي بقنا

أصيب ٣ أشخاص بضربات شوم وعصي وطلق نارى خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد إصابة ٣ أشخاص بضربات عصا وشوم وطلق نارى خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المحروسة، وتبين من المعلومات الأولية وجود خلافات قديمة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها الطرفان الشوم والعصا وسلاح ناري.

بعد 20 ساعة بحث.. انتشال جثمان شاب من بين أنقاض بئر في صحراء قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه أسفل أنقاض بئر بصحراء قرية النواهض بأبوتشت، بعد ٢٠ ساعة من البحث تحت الأنقاض.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البئر وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكيل صحة قنا يناقش خطة نقل أقسام المبنى القديم لمستشفى أبو تشت الجديد

ناقش الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في قنا، آخر المستجدات الإنشائية بمستشفى أبو تشت الجديدة، وكذلك خطة نقل كل الأقسام من المبنى القديم إلى الصرح الطبي الجديد للمستشفى، وتحديد الأقسام المختلفة داخله، وتحديد المسارات المختلفة للأقسام، وذلك من خلال النقل التدريجي للأقسام الطبية والخدمات المختلفة.

ووجه وكيل وزارة الصحة في قنا، بالدعم الكامل للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وزيادة الكميات المقررة للمستشفى من الأودية داخل الصيدليات والأقسام المختلفة.

نائب محافظ قنا يطالب أصحاب 141 وحدة فخار بالتحول لأفران الغاز الطبيعى

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن المحافظة تمتلك 141 وحدة إنتاجية لصناعة الفخار موزعة على مراكز نقادة وقوص ومدينة قنا، وهو ما يعزز مكانة المحافظة التراثية في هذا المجال، مطالباً أصحاب تلك الوحدات بضرورة التحول لاستخدام الأفران العاملة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لما لها من أثر إيجابي في حماية البيئة، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة نائب محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف حصر وإزالة المعوقات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في مجالي الفخار والأخشاب بمحافظة قنا.

حملة تحصين المواشى تواصل التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وشملت فعاليات الحملة، عددًا من قرى ونجوع مركزي قنا وقوص، بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري بالمركزين، وبمشاركة إدارة الوقاية ووحدة الوبائيات "الإبيديميولوجي" بالمديرية، وقد نفذت اللجان البيطرية زيارات ميدانية لنقاط التحصين المنتشرة في تلك المناطق، حيث تم تطعيم رؤوس الماشية باللقاحات المدعومة المقدّمة من الدولة.

ضبط 44 جوال دقيق.. تموين قنا يواصل حملاته لردع المتلاعبين بالسلع المدعمة

واصلت مديرية التموين بمحافظة قنا ، تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بالسلع التموينية المدعمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى.

وشنت مديرية تموين قنا ، حملة تموينية موسعة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 20 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز بقرية أبوشوشة، بالإضافة إلى 24 جوالًا بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 200 كجم من السكر بقرية الخوالد بمركز أبوتشت، لعدم وجود فواتير تثبت مصدرها.

صرخات بدلا من الزغاريد.. إصابة ربة منزل وطالب بطلقات نارية خلال خطوبة بقنا

أصيبت ربة منزل وطالب بطلقات نارية، أثناء تواجدهم فى حفل خطوبة بقرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية خلال حفل حفل خطوبة بقرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا، وتبين إصابة والدة العريس وطالب بالمرحلة الإعدادية، أثناء إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية ابتهاجاً بالخطوبة.

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار بئر بصحراء النواهض بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى انهيار بئر بمزرعة فى صحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة آخر داخل مزرعة بصحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، وتبين من المعلومات الأولية، أن عددا من الأشخاص يعملون فى حفر بئر داخل مزرعة بصحراء قرية النواهض، وحدث انهيار للتربة تسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر.