تكريم نجوم الفن في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

شهدت أكاديمية الفنون، أمس الأحد، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، والذي يحتضنه مسرح نهاد صليحة، وتحمل الدورة اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، تكريماً لمسيرته الفنية والمسرحية.

وجاء حفل الافتتاح حافلاً بالتكريمات، حيث تم تكريم الدكتور أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين منهم: دنيا سامي، مصطفى غريب، علي صبحي، محمد رضوان، والمخرج المسرحي أحمد البنهاوي. كما تم تكريم مهندس الديكور حازم شبل، والفنانين مرام عبد المقصود، وكورولس صبري، وربيع سعد، وعمرو عادل، والدكتور محمد عبد المعطي.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: الفنانة ماجدة زكي، روجينا، أحمد سلامة، سما إبراهيم، إيهاب فهمي، وأيمن الشيوي، في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والدعم للفن المسرحي.

وأكد الدكتور محمود فؤاد صدقي، رئيس المهرجان، خلال كلمته في الافتتاح، أن فكرة إقامة المهرجان كانت حلمًا يراوده منذ أربع سنوات، قائلاً: “كنت أحلم بمهرجان مسرحي ضخم تنظمه أكاديمية الفنون، لا يقتصر فقط على طلابها وخريجيها، بل يشمل كل الفرق المسرحية والأفكار الإبداعية من خارجها أيضًا”. وأضاف: “اليوم يتحقق هذا الحلم، بفضل دعم الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، والدكتور أشرف زكي الذي وافق أن تحمل هذه الدورة اسمه”.

المهرجان يُعد منصة جديدة للاحتفاء بالمسرح ورواده، ونافذة لدعم الطاقات الشابة والأفكار المسرحية المتجددة، ليؤكد من جديد مكانة أكاديمية الفنون كحاضنة للإبداع المسرحي في مصر.