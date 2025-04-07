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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خريطة فصل الكهرباء اليوم في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة، لإجراء الصيانة اللازمة في الشبكة من قبل فرق الصيانة بقطاع الكهرباء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ 

وبحسب مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، فإن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي قرية محلة القصب وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وجماجمون، وكفر إبراهيم ومحلة أبو علي بمركز دسوق، ومجلس قروي الوزارية ومحطة مياه بقلولة بمركز الرياض.

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى بر بحري بمدينة برج البرلس، وقرية الشاعر وتوابعها ومنطقة التجارة بمركز مطوبس، ومنطقة النرجس والزهرة بمصيف بلطيم.

وسيتم فصل الكهرباء عن قرية الشيخ مبارك والفنار ومصيف بلطيم والنرجس وإدارة مصيف بلطيم، اليوم، ابتداءً من الساعة من الساعة الثامنة حتى  الحادية عشرة صباحًا.

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