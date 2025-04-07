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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك اللي عملك.. أشرف قاسم يهاجم زيزو

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

فتح أشرف قاسم، لاعب الزمالك السابق، النار على أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب مماطلة اللاعب في حسم مصيره مع القلعة البيضاء.


 

وينتهي عقد زيزو، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع الفريق الأبيض، وذلك وسط أنباء عن إنهاء اتفاقه مع مسؤولي الأهلي لانضمامه للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

قال أشرف قاسم، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “الحياة”: "حتى الآن لم يتم حسم ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك، وهناك أنباء عن انتقاله للأهلي، إنت ليه بتلعب على وتر الجماهير؟ ليه بتعمل كده؟ اطلع قول أنا خلاص مش هقدر أكمل مع نادي الزمالك في ظروف حصلت فمش هقدر أكمل وهكمل مع النادي لنهاية الموسم فقط، خلي عندك مصداقية مع الجمهور".


 
 

وأضاف: "إنت مش عامل حساب للجماهير اللي هي عملتك وعملتنا كلنا، الزمالك يبجهزلك الفلوس اللي انت عايزها، إيه المطلوب تاني؟، ليه متطلعش تقول للناس إنت عايز تبقى هنا أو هنا، متقعدش مخلي الجماهير مستنية".


 

وتابع: "زيزو، خارج الملعب انسان محترم، ممكن يكون واخد موقف عشان والده، لأن هو أكيد عايز مصلحته".

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