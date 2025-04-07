المؤشرات حمراء والتكذيب أبيض.. زيزو أهلاوي أم زملكاوي؟| تفاصيل تحسم القصة

لا تزال تطورات ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقفه من الاستمرار أو الرحيل إلى الأهلي، مستمرة وتشغل بال جمهوري الاهلي والزمالك، الا أن موقف اللاعب لم يحسم بعد، وسط تأكيدات أهلاوية وتكذيب من الزمالك، ويترقب جمهور الكرة المصرية تطورات هذه القضية، التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مستقبل اللاعبين والأندية المعنية.

موقف زيزو غير محسوم

لا يزال موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك غير محسوم حتى الآن، إلا أن المسألة تقف حاليًا عند الأهلي والزمالك، دون وجود أي عروض خارجية، وزيزو إما سيستمر مع ناديه الحالي الزمالك، أو سينتقل إلى النادي الأهلي.

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن هناك جلسات تمت بين مسئول في الأهلي ووالد زيزو، وهي جلسات ومفاوضات شرعية، لأن اللاعب في الفترة التي تسمح له بالتفاوض، حيث أنهى الأهلي مع والد زيزو اتفاقات نهائية وحسموا كل شيء، لكن لم يُوقع زيزو على أي عقود حتى الآن، وسط محاولات مستميتة من الزمالك.

وأضاف كريم رمزي: "هناك اتصالات بين والد زيزو والزمالك، لكن ليست بطريقة وردية أو رومانسية، خاصة أن هناك حالة غضب وحزن من جانب والد زيزو بسبب تصريحات مسئولي الزمالك".

زيزو ليس سعيدا في الزمالك

وقال رمزي خلال برنامجه “لعبة والتانية” عبر إذاعة “ميجا إف إم”: "زيزو غير سعيد في الزمالك خلال الفترات الماضية، بسبب تكوين الفريق، ودائما ما كان يسأل عن الصفقات الجديدة، وهو يعلم أنه لن يظل دائمًا من يحمل الفريق بمفرده".

وأكمل كريم رمزي: "أفضل فترات توهج زيزو، حين كان وسط مجموعة مميزة من اللاعبين بالزمالك، ولذلك يُريد أن يكون وسط مجموعة لاعبين مميزين في الأهلي، لإظهار قدراته وإمكاناته".

زيزو أقرب للأهلي رغم عرض الزمالك الأكبر

كشف رمزي، عن العروض المقدمة من القطبين قائلًا: "الزمالك وضع لزيزو 65 مليون جنيه في الموسم، ووالده طلب 80 مليون جنيه، أما الأهلي فقدم 60 مليون جنيه، بواقع 25 مليون جنيه في العقد و15 مليون جنيه إعلانات بجانب 20 مليون جنيه من رجال الأعمال المحبين للأهلي".

واختتم كريم رمزي: "زيزو حاليًا أقرب للأهلي، لكن ليس معناه حسم الأمر، والزمالك لديه فرصه وحظوظه، ونسبة الأهلي 70% والزمالك 30% لكنها قد تزيد خلال الفترة المقبلة".

هل تم التوقيع فى حضور محمود الخطيب؟

أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد زيزو، أنه ووالده وقعا عقدًا على بياض مع نادي الأهلي منذ نحو 60 يومًا، لإثبات حسن النية في ظل المفاوضات المستمرة حول تجديد عقده.

وأضاف أن هذا التوقيع جاء بعد جلسة جمعتهما مع محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الذي يتابع سير المفاوضات شخصيًا، موضحا أن زيزو ووالده يسعيان للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، والتي تبلغ حوالي 50 مليون جنيه، ويأملان في الحصول عليها دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، معربين عن رغبتهما في تسوية الأمور بشكل ودي.​