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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة مبهرة تصل لهواتف بيكسل القديمة بفضل تحديث مارس الجديد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف Pixel 6 وما بعدها، وذلك ضمن تحديث March Feature Drop، حيث أصبح بإمكان هؤلاء المستخدمين الآن الاستفادة من خاصية "Talk Live about this" في تطبيق Gemini، وهي الميزة التي ظهرت لأول مرة في يناير الماضي مع هواتف Galaxy S24 وPixel 9.

تفاعل حي مع الصور والملفات ومقاطع يوتيوب

تتيح الميزة الجديدة  لك الحديث بشكل طبيعي ومباشر مع الذكاء الاصطناعي Gemini حول صور، ملفات، أو حتى فيديوهات يوتيوب. 

والأهم من ذلك ان تلك الميزة متاحة حتى لمستخدمي النسخة المجانية من التطبيق، والذي يمكنك تحميله من متجر Google Play.

للوصول إلى هذه الميزة، افتح تطبيق Gemini واضغط على زر "+" الموجود بجانب مربع الكتابة، ثم اختر من بين الكاميرا، المعرض، الملفات، أو Google Drive.

بعد تحديد العنصر، سترى زرًا صغيرًا باسم "Talk Live about this" فوق العنصر المرفق، ثم اضغط عليه وابدأ التفاعل مباشرة مع Gemini حول المحتوى.

تحليل مباشر للصور والمستندات

يمكن تحلي الصور عبر تلك الميزة من  خلال الكاميرا  التقط صورة، ثم اضغط على المعاينة الصغيرة واضغط على "Attach"، وسترفق الصورة تلقائيًا، بعدها يمكنك النقر على "Talk Live about this" للحصول على تحليل فوري.

ويمكن تحليل المستندات عن طاريق اختيار مستند (بصيغة TXT، DOC، DOCX، PDF، RTF، HWP) وتحملها لكي يحللها Gemini في الوقت الفعلي.

ويمكن تحليل الفيديو ايضاً في حال نسخ اربط يوتيوب أو تحميل أي فيديو لا يتجاوز ساعتين، عبر تطبيق Gemini، ثم اطرح أي سؤال متعلق بمحتوى الترجمة النصية الخاصة بالفيديو (captions).

تجربة متكاملة حتى على أنظمة Android 16 التجريبية

بحسب مراجعات المستخدمين، الميزة تعمل بكفاءة على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بإصدار Android 16 التجريبي.

 ويعد هذا التحديث واحدًا من أبرز الإضافات التي تعزز تجربة استخدام Gemini، وتجعل الذكاء الاصطناعي أقرب للمستخدم من أي وقت مضى.

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