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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يفاجئ الزمالك بطلب جديد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

فاجأ عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسؤولي القلعة البيضاء بطلب جديد بشأن تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وينتهي عقد عبدالله السعيد، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع الفريق الأبيض.

وقال حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورتس”: “عبدالله السعيد، طلب تأجيل تجديد عقده في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لا توجد مشكلة في تجديد عقد عبدالله السعيد، ولكن اللاعب قال لنا (خلوني آخر واحد)”.

وأشار إلى أن حسام عبدالمجيد، يتبقى على انتهاء عقده مع الزمالك موسمين ونصف، ونسعى حاليًا لتمديد عقده ليصبح 4 أو 5 سنوات مع تعديله ماليًا.

عبدالله السعيد الزمالك تجديد عقده مع الفريق الأبيض حازم إمام حسام عبدالمجيد

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