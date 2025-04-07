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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي مهاجما تصريحات ميدو: الزمالك لو معاه فلوس كان جدد لـ زيزو

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

هاجم الناقد الرياضي أبراهيم داوود ، تصريحات ميدو بشأن تفاوض الزمالك مع نجوم الأهلي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد داوود: مصدر بالأهلي قال إنه لا يوجد لاعب بالفريق تفاوض مع الزمالك، وكل تصريحات ميدو كاذبة.. الأبيض لو كان يمتلك أموالا لسدد قضايا الفيفا واجبة النفاذ أو جدد لزيزو.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

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مباراة الأهلي القادمة

علي الجانب الآخر، يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة الهلال السوداني، غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه المباراة من المحطات المهمة في مشوار الفريق الأحمر للحفاظ على اللقب القاري، الذي تُوّج به في النسخة الماضية، وتحظى باهتمام واسع من جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي.

موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتُعد مواجهة الأهلي والهلال من أبرز لقاءات الدور ربع النهائي، لما تحمله من طابع تنافسي كبير وتاريخ طويل بين الفريقين في البطولات القارية.

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