شوبير: الأهلي منظومة عمل ناجحة.. درسوا الأخطاء وتم إصلاحها

أشاد الاعلامي أحمد شوبير بمنظومة الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: هناك منظومة عمل ناجحة، درسوا الأخطاء وتم إصلاحها والأهلي وللعلم عنده نفقات رهيبة".

وتابع: لأن مدرب اليد أجنبي والسلة أجنبي والطائرة أجنبي والقدم أجنبي علشان اسم مصر في البطولات الإفريقيه''.

مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

علي الجانب الآخر، يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة الهلال السوداني، غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه المباراة من المحطات المهمة في مشوار الفريق الأحمر للحفاظ على اللقب القاري، الذي تُوّج به في النسخة الماضية، وتحظى باهتمام واسع من جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي.

موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتُعد مواجهة الأهلي والهلال من أبرز لقاءات الدور ربع النهائي، لما تحمله من طابع تنافسي كبير وتاريخ طويل بين الفريقين في البطولات القارية.