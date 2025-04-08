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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
عبد العزيز جمال

في إطار الجهود الحكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة الدعم الاستثنائي، والتي تشمل صرف مبالغ مالية إضافية على بطاقات التموين لما يقرب من 10 ملايين أسرة مصرية على مدار شهرين.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة أكثر من 4 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

رسائل جديدة على بونات صرف الخبز 

أدرجت الوزارة رسالة جديدة على بونات صرف الخبز المدعم، تؤكد للمستفيدين أنه "تم إضافة مبلغ الدعم الإضافي عن أبريل الجاري إلى بطاقتك التموينية"، وذلك للمواطنين المستحقين للدعم الإضافي، والذين تم تحديدهم سلفًا من خلال قواعد بيانات الوزارة.

وتوضح الرسالة المطبوعة على بون صرف الخبز قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة، والتي تختلف باختلاف عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وعدد الشهور التي لم يتم صرف الدعم عنها.

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات

قيمة الدعم تختلف حسب عدد الأفراد وشهور الصرف

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد تم تخصيص دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا فقط، بينما خصصت 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر. 

وتصرف الوزارة حاليًا دعم شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف الدعم المتأخر عن شهر مارس لمن لم يتمكنوا من صرفه في حينه.

فمثلًا، البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا في شهر مارس ولم تقم بصرفه، ستحصل على دعم بقيمة 500 جنيه هذا الشهر، وكذلك الحال للبطاقات التي تستحق 125 جنيهًا ولم تصرفه في مارس، فستحصل الآن على 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل معًا.

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات

دمج منحة رمضان مع منحة عيد الفطر

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم دمج منحة رمضان 2025 مع منحة عيد الفطر المبارك في حالة عدم صرف منحة رمضان، حيث يتم صرف إجمالي الدعم مرة واحدة في عيد الفطر. 

بمعنى أن البطاقات التي لم تصرف 250 جنيهًا خلال رمضان ستحصل عليها مضافة إلى منحة العيد ليكون الإجمالي 500 جنيه، والبطاقات التي لم تصرف 125 جنيهًا خلال رمضان تحصل على 250 جنيهًا دفعة واحدة.

قائمة السلع تشمل أكثر من 30 صنفًا غذائيًا

يتم صرف المنحة الإضافية على هيئة سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية، وتشمل قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة، من بينها: السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، وبعض المعلبات.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

وقد أوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن كل مواطن مستحق للمنحة يمكنه اختيار السلع التي يريدها من هذه القائمة، بحد أقصى محدد حسب عدد الأفراد في البطاقة:

صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر للبطاقات الفردية.

صرف 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.

كما يمكن صرف باقي مبلغ المنحة في سلع أخرى حسب رغبة المواطن.

آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على التموين 

أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية مستمر حتى نهاية شهر أبريل، كما يمكن لمن لم يصرف المنحة خلال شهر مارس استكمال صرفها في أبريل مع الدعم المخصص لهذا الشهر.

التموين صرف مبالغ مالية إضافية على بطاقات التموين بطاقات التموين بونات صرف الخبز منحة عيد الفطر

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