بشرى للأسر الأكثر احتياجا| اعرف أماكن صرف الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة المقيدة على بطاقات التموين.

ويأتي ذلك في خطوة هامة تواكب الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، والتي تصرف للعام الثاني على التوالي.

ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد لكم التفاصيل الكاملة حول أماكن صرف الدعم وسبل الاستفادة منه.

الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، عن بدء صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا في إطار الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا الدعم في الشهر الثاني من صرفه مع مقررات تموين شهر أبريل 2025، ويستفيد من هذه المساعدات نحو 10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين، حيث يتم صرف الدعم من فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

كما تشمل المنافذ المعتمدة الأخرى، مثل مشروع "جمعيتى" وقابلات التموين.

تكلفة صرف الدعم وتوجيهات رئاسية

وتجسد هذه الخطوة التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تصرف منحة الدعم الإضافي للأسر المستحقة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وتأتي هذه التكليفات الرئاسية في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأقل دخلا، وتعتبر جزءا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تأمين السلع الغذائية

وفي الوقت نفسه، تحرص وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استمرارية توفير المنتجات بأسعار مناسبة في السوق المصري.

وقد نجحت الوزارة في تأمين هذا المخزون لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار أو توفر المنتجات.

الحماية الاجتماعية وأثرها على الأسر

وتعتبر الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والأقل دخلا.

وهذه المبادرة تعكس استجابة فعالة من الحكومة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتساهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.

دعوة للمواطنين

وفي إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تدعو وزارة التموين المواطنين إلى التوجه إلى منافذ الصرف المعتمدة للحصول على مستحقاتهم من الدعم الإضافي.

كما تؤكد الوزارة التزامها بتوفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا في الوقت المناسب.

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، مساهمة بذلك في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية.