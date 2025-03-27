بدء تفعيل الكارت الموحد ببورسعيد..ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية كان عبارة عن الكارت الموحد الذي تم تنفيذه بالفعل في محافظة بورسعيد.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعى المذاع عبر قناة “اكسترا”، أن محافظة بورسعيد ومحافظة أخري هما أولى المحافظات التي تتم فيهم فكرة تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية.

وأكد رئيس الحكومة أنه برنامج رد أعباء الصادرات الجديد مرتبط بزيادة نسبة المكون المحلي بصورة سنوية فى الصناعة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الإعلان عن البرنامج خلال الاسبوعين القادمين بعد العيد.

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية تجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم اليومية بأمان وسهولة.

يأتي هذا المشروع في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بهدف تقليل التعاملات الورقية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الدعم والخدمات الحكومية.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد

صرف التموين والخبز إلكترونيًا دون الحاجة إلى البطاقات التموينية التقليدية.

الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين المستفيدين من المنظومة.

إجراء المدفوعات الحكومية إلكترونيًا عبر المنظومة الرقمية.

إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

يمثل هذا الكارت نقلة نوعية في نظام الدعم، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

كيفية استخراج الكارت الموحد؟

يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال الجهات التالية

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

مكاتب التموين للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.

مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول المسجل.

بيانات أفراد الأسرة.



كيفية تفعيل بطاقة التموين الجديدة على الكارت الموحد؟

الخطوة الأولى استخدام الكارت الموحد لأول مرة في ماكينة صرف التموين لتفعيل خدمة التموين والخبز تلقائيًا.

الخطوة الثانية إدخال الرقم السري المرسل عبر رسالة نصية بعد استلام الكارت.

الخطوة الثالثة التأكد من تفعيل جميع أفراد الأسرة عند صرف التموين لأول مرة.

بمجرد تفعيل البطاقة، يتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة، ويصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الأساسية لصرف الدعم.

واقترح الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أن يكون الكارت الموحد للدعم سواء كان رغيف الخبز أو السلع التموينية أو المواد البترولية.

وطالب الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يتم الصرف بهذا الكارت الموحد للدعم حال تطبيق الدعم النقدي ، على أن يتم شحن هذا الكارت الموحد بمبلغ معين يحمله من خلال رب الأسرة وعليه الدعم النقدي لأفراد الأسرة,

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وليكن على سبيل المثال 2000 جنيه لأسرة مكونة من 5 أفراد ، بحيث يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 400 جنيه.