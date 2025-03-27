قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سندباد.. القصة الكاملة لغرق غواصة سياحية في الغردقة ومصرع 6 أشخاص
أول دولة تعلن عيد الفطر 2025 .. وهذا موقفه في مصر ومواعيد الصلاة بالمحافظات
25 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة جديدة في الأهلي بسبب الانسحاب من القمة
9 أضرار لتدخين «الأيكوس».. مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى السرطان
سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم
قصف عدة أهداف إسرائيلية.. بيان هام من ميليشيا الحوثي
بمشاركة 33دولة.. جدول منافسات كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة
هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
ليلة القدر.. طلاب وأساتذة الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن
النائب العام يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
استئناف الحرب على غزة.. هل بدأت إسرائيل في احتلال القطاع وتهجير سكانه؟
السبت المقبل .. كسوف جزئي للشمس يتزامن مع اقتران شوال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بدء تفعيل الكارت الموحد ببورسعيد..ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي

الكارت الموحد
الكارت الموحد
معتز الخصوصي

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية كان عبارة عن الكارت الموحد الذي تم تنفيذه بالفعل في محافظة بورسعيد.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعى المذاع عبر قناة “اكسترا”، أن محافظة بورسعيد ومحافظة أخري هما أولى المحافظات التي تتم فيهم فكرة تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية.

وأكد رئيس الحكومة أنه برنامج رد أعباء الصادرات الجديد مرتبط بزيادة نسبة المكون المحلي بصورة سنوية فى الصناعة المصرية. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الإعلان عن البرنامج خلال الاسبوعين القادمين بعد العيد.

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية تجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم اليومية بأمان وسهولة.  
يأتي هذا المشروع في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بهدف تقليل التعاملات الورقية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الدعم والخدمات الحكومية.  

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد 

 صرف التموين والخبز إلكترونيًا دون الحاجة إلى البطاقات التموينية التقليدية.  
الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين المستفيدين من المنظومة.  
إجراء المدفوعات الحكومية إلكترونيًا عبر المنظومة الرقمية.  
إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.  

يمثل هذا الكارت نقلة نوعية في نظام الدعم، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.  

كيفية استخراج الكارت الموحد؟  

يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال الجهات التالية  
مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.  
مكاتب التموين للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.  
مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.  

المستندات المطلوبة 

بطاقة الرقم القومي.  
رقم الهاتف المحمول المسجل.  
بيانات أفراد الأسرة.  


كيفية تفعيل بطاقة التموين الجديدة على الكارت الموحد؟ 

الخطوة الأولى استخدام الكارت الموحد لأول مرة في ماكينة صرف التموين لتفعيل خدمة التموين والخبز تلقائيًا.  
الخطوة الثانية إدخال الرقم السري المرسل عبر رسالة نصية بعد استلام الكارت.  
الخطوة الثالثة التأكد من تفعيل جميع أفراد الأسرة عند صرف التموين لأول مرة.  

بمجرد تفعيل البطاقة، يتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة، ويصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الأساسية لصرف الدعم.  

واقترح الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أن يكون الكارت الموحد للدعم سواء كان رغيف الخبز أو السلع التموينية أو المواد البترولية.

وطالب الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يتم الصرف بهذا الكارت الموحد للدعم حال تطبيق الدعم النقدي ، على أن يتم شحن هذا الكارت الموحد بمبلغ معين يحمله من خلال رب الأسرة وعليه الدعم النقدي لأفراد الأسرة,

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وليكن على سبيل المثال 2000 جنيه لأسرة مكونة من 5 أفراد ، بحيث يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 400 جنيه.

رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدي المشروط بورسعيد الكارت الموحد المكون المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

الاهلي مواليد 2005

الأهلي خرج متعور.. شوبير يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري بالناشئين

صورة موضوعية

الصور الأولى لغرق الغواصة سندباد بالغردقة.. ارتفاع الوفيات لـ 6 أشخاص

عيد الفطر

عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد الصلاة في جميع المحافظات

موعد عيد الفطر - صلاة العيد

كم باقى على عيد الفطر 2025؟ رسميا دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد ومواقيت الصلاة

علامات ليلة القدر

فلكي سعودي يوضح حقيقة علامات ليلة القدر الفلكية ويثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

صورة ارشيفية

غرق الغواصة السندباد في البحر الأحمر وإنقاذ 29 شخصًا وإصابة 9 آخرين

ترشيحاتنا

تكريم حفظة القرآن الصغار بأحد المساجد

أجواء روحانية مميزة.. احتفالات قرآنية متميزة بمختلف المحافظات برعاية واعظات الأوقاف

وزير الأوقاف يؤدي صلاة التهجد بمسجد العلي العظيم

مساجد مصر تتزين بالمصلين في ليلة 27 .. ووزير الأوقاف يؤدي صلاة التهجد بمسجد العلي العظيم

هل يضاعف ثواب الصائم في الحر الشديد؟

هل يضاعف ثواب الصائم في الحر الشديد؟ الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الكحك بالعجوة في المنزل

كحك بالعجوة
كحك بالعجوة
كحك بالعجوة

شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل حالتها الصحية: تعاني من التهاب شديد بالمرارة

إيناس النجار
إيناس النجار
إيناس النجار

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

انتبه من الدودة المنتشرة في الرنجة

الرنجة
الرنجة
الرنجة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بداية الذروة والحرارة تتجاوز هذه الدرجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

اية سماحة

آية سماحة: الرجل اللي مش متربي مش بيحترم الست

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد