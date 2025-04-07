الرئيس السيسي وماكرون يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان مصر وفرنسا شراكة استراتيجية .. فرص بلا حدود

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيلما تسجيليا تحت عنوان " مصر وفرنسا شراكة استراتيجية .. فرص بلا حدود ".

جاء ذلك خلال حضور الرئيسان لفعاليات فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.